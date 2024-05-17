Karaaslan'dan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.“19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği Samsun'umuzda 105 yıl önce vücut bulan ve kısa sürede Anadolu'nun tamamına sirayet eden ruh, Cumhuriyetimizin İlanı'na giden yolu açmış ve istiklal mücadelemizin zaferle taçlanmasına vesile olmuştur. Tarih boyunca milletimizin her zorlu imtihandan başarıyla çıkmasının en önemli gücü, yüzlerce yıl geçse de içimizde daima diri kalan o ruh, cesaretimizi katlayan maneviyat ve mücadele azmidir.Millet olarak her 19 Mayıs'ta yaşadığımız güçlü duygular ve hissettiğimiz heyecan yarınlara dair kararlılığımızı perçinlemeye, gücümüze güç katmaya devam etmektedir. Bugün ülkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda her alanda başarılarımıza yenilerini eklemek üzere çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için gayret göstermeyi ve her alanda yeniliklerin altına imza atmayı sürdürmektedir. Bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda ülkemizi temsil eden tüm gençlerimizle iftihar ediyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz.Gençlik; bugünümüzün gücü, yarınların güvencesidir. Biz gençliğin ufkuna ve vizyonuna güvenen bir iktidar olarak 22 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerle birlikte gençler için yol yürüyoruz, ülkemizin geleceğini fikirleriyle yanımızda olan genç kardeşlerimizle beraber kuruyoruz. Gençlerin hayaliyle, iradesiyle ve kararıyla yolumuzda daha emin ilerliyoruz.105 yıl sonra bugün, büyük başlangıçların şehri Samsun'umuz büyük hedeflerle yolculuğunu sürdürmektedir. Şehrimiz hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaya, eğitimden sağlığa, altyapıdan sanayiye, kültür ve sanattan spora her alanda kat ettiği mesafe ile bölgemizin ve ülkemizin gözde şehirlerinden biri olmaya devam etmektedir. Samsun bugün 100'den fazla ülkeden uluslararası öğrencinin de aralarında olduğu yaklaşık 60 bin gencin eğitim gördüğü 2 üniversitesiyle, AR-GE Merkezleriyle, Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle, Gençlik Merkezleriyle, spor tesisleriyle, 134 bin lisanslı sporcusuyla, ulusal ve uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan altyapısıyla gençlik ve sporda öncü şehirdir. Samsunlu milli sporcularımız da katıldıkları çeşitli müsabakalarda ülkemizi gururlandırmaktadır. Bizler ise ilk adım şehri Samsun'u Meclis'imizde temsil etmenin onurunu yaşayan Milletvekilleri olarak şehrimizin daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.'