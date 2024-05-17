Elazığ Milletvekili, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Saat 01:45'te Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durdu. Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş'den geldi.
Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri vatandaşı hastaneye kaldırdı.
Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri vatandaşı hastaneye kaldırdı.