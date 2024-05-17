Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Görüşmeye ilişkin detaylar İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı;Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken Türkiye’nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tokayev’in doğum gününü de tebrik etti.