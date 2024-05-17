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Beyaz Gazete
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Çorum’da koca dehşeti! Eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

Çorum’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldürdü, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekleme: 17.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Çorum’da koca dehşeti! Eşi ve baldızını öldürüp intihar ettiOlay, Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül ve baldızı Meryem Karakoçak'ı silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından aynı silahla intihar eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çorum’da koca dehşeti! Eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.