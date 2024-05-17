Bakan Özhaseki İsrail soykırımını batılıların yüzüne haykırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Portekiz'in Braga şehrinde katıldığı Akdeniz PA Ödül Töreni'nde Gazze'de yaşanan katliama da sessiz kalmadı. İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için dünyaya seslendi. Bakan Özhaseki, üst düzey isimlerin de katıldığı Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Filistin'de yaşanan soykırımı haykırarak dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin. İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın deyin ve dünya huzur bulsun" ifadelerini kullandı.Bakan Özhaseki; Kur'an-ı Kerim'deki Tekvir Suresi'nin 26. ayetini okuyarak, İsrail'in, Gazze'de yaşlı, çocuk, kadın demeden; aylardır sürdürdüğü katliama dikkat çekti. Bakan Mehmet Özhaseki; "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, dünyanın ve insanların azgın gidişatına dair ikazı 'Fe eyne tezhebûn.' diyerek yapar. Yani, 'Hâl böyleyken nereye doğru kaçıp gidiyorsunuz? Kaçıp gidip kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz' diye ihtar eder." diye konuştu. Bakan Özhaseki, "Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Ve insanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor." dedi.