Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 6-8 Ekim Davası kararları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi.Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı."BUGÜN TAHLİYELER GERÇEKLEŞİR"Bakan Tunç, 28 Şubat davası sanıklarına getirilen afla ilgili, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı. Bugün tahliyeler gerçekleşir. Ülkemiz darbelerin kara lekeleriyle dolu. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması sağlanmış oldu. Bağımsız ve tarafsız yargı kararlarını verdi. 28 Şubat'ı yaşatanlar da cezalara çarptırılmıştı. Demokratik, sivil yeni anayasaya kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecek. 28 Şubat sanıklarının yaşları ilerlemişti. Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanıldı" ifadelerini kullandı.KOBANİ DAVASI KARARIKobani davası hakkında da değerlendirmede bulunan Tunç, şunları kaydetti: "Orada tahliye olacak olanlar var, beraat edenler var. 6-8 Ekim olaylarında 37 vatandaşımız katledildiler. Olayları hepimiz hatırlıyoruz. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 tanığın yargılanmasına başlanmıştı. 25'i çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı, 15'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 108 sanık yargılandı, 72'si firari. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i de adli kontrolle yargılanıyordu. 24 kişi hakkında cezaları açıklandı, 12 sanık için beraat kararı verildi. Tahliyeler de gerçeklemiş oldu. Bu tür terör olaylarının bir daha meydana gelmemesi için birlik ve beraberliğimizi korumamız çok önemli. Terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokratik siyaset yapmak isteyenlere alan açıktır. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır. Bu süreçleri hep birlikte bekleyeceğiz."AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASIAyhan Bora Kaplan soruşturmasına da değinen Bakan Tunç, "Soruşturmada gözaltına alınan sivil ve resmi görevliler var. Soruşturmanın sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz" dedi