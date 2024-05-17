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Beyaz Gazete
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8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan anne gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullanan kadın, yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 17.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan anne gözaltına alındıKayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı. İhbar üzerine polis harekete geçti.

ADRES TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti.

8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan anne gözaltına alındı

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.

8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan anne gözaltına alındı