8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan anne gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullanan kadın, yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı. İhbar üzerine polis harekete geçti.Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti.Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.