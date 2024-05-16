TBMM'de fahiş fiyatla mücadele mesaisi

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadelede caydırıcılığın artırılması için yeni adımlar atıyor.Bu kapsamda 'fahiş fiyatla mücadele yasası' için çalışmalara başlandı.Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam ediliyor.Kanun teklifi piyasa dengesini bozan işletmelere yönelik ağır cezalar içeriyor.Genel Kurul'da şimdiye kadar teklifin birinci bölümü ve ilk 3 maddesine yönelik görüşmeler tamamlandı.Düzenlemeye göre; fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilebilecek.Ayrıca satıştan kaçan işletmelere de ürün bedelinin yüzde 10'u kadar ceza kesilecek.