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Beyaz Gazete
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Rize’de FETÖ operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Rize’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüne mensup oldukları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 16.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Rize’de FETÖ operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Türkiye genelinde operasyonlar düzenlendi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların haklarında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.