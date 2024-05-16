Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları öncesi Meclis'te grubu olan partileri ziyaret ediyor.Yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.Kurtulmuş, bugün ise AK Parti grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.Kurtulmuş açık, şeffaf ve iyi belirlenmiş bir süreci yürütmek için azimle, gayretle çabaladıklarını vurgulamış, "Meseleyi birtakım kısıtlar altında tutmamak için, birtakım siyasi tartışmaların konusu haline getirmemek için bütün bu süreci siyasi partilerimizle birlikte TBMM çatısı altında sürdüreceğiz." demişti.Kurtulmuş, siyasi partilerin anayasasının olmayacağını, siyasi partilerin anayasa tekliflerinin olacağını vurgulamış ve şöyle devam etmişti:"Ayrıca nasıl bir yöntemle bir araya geleceğimizi bütün bu tartışmaların sonucu hep beraber belirleyeceğiz. Yine sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, hukuk camiasının ve 'Benim de bu konuda bir fikrim var' diyen herkesin sürece dahil olabileceği bir süreci birlikte yöneteceğiz. Böylece bu milletin anayasa yaptığı demokratik bir sürecin olgunlaşmasını ve sonuç alınmasını sağlayacağız."