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Kocaeli! 14'üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu kişinin üzerinden 14'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur’an-ı Kerim ile el yazması İslami eser ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi.

Ekleme: 16.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli! 14'üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildiKocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs'ta Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 14'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, el yazması İslami eser ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.