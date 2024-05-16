Isparta'da FETÖ operasyonu! İki kişi yakalandı

Isparta'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan esnaf Ö.P. ve 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretim elemanı Y.D. yakalandı.Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde yakalanan Ö.P. ve Y.D. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Isparta Kapalı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi