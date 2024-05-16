Edirne'de operasyon! Asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir araç ve evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, C.B.'ye ait araç ve evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.