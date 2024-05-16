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Beyaz Gazete
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Edirne'de operasyon! Asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir araç ve evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 16.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de operasyon! Asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildiİl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, C.B.'ye ait araç ve evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.