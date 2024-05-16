Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 10.160,20 puana çıktı.Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,57 puan artışla 10.160,20 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,8 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,06 ile turizm, en çok gerileyen holding oldu.Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 268 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla risk iştahı arttı.Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.Yurt içinde ise dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu kapsamında katıldığı oturumda fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." ifadelerini kullandı.Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.