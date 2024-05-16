Adana’da kahreden manzara: Cesedi sulama kanalında bulundu!

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına bir çocuğun düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Saatler süren aramalarda çocuğa ulaşılamadı.Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi. Öte yandan polis, kanala düşen çocuğun Muhammet Şerif Aras olduğunu belirledi. Kanala verilen suyun kesilmesiyle Aras'ın cansız bedeni, düştüğü noktanın birkaç kilometre uzağında yosunlara takılmış halde yakınları tarafından bulundu.Durumun bildirilmesi üzerine Aras'ın cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından kanaldan çıkarıldı. Kanal kıyısında toplanan yakınları, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Aras'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Bu sabah yapılan otopsi işleminin ardından Aras'ın cenazesi adli tıp kurumu morgundan ailesine teslim edildi. Aile, morg önünde uzun süre gözyaşı döktü. Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, 'Sınıf arkadaşlarıyla beraber kanala girmişler. Çocuğumuzun kıyafetlerini bulduk ama cep telefonu ve çantasını bulamadık.Her türlü şüphe içerisindeyiz. Acaba arkadaşları bilerek mi attı? Yoksa şaka amaçlı bir şey miydi? Kayıp eşyalar şu an kimin elinde? Aklımıza binbir türlü şey geliyor. Arkadaşları bizi olaydan sonra hiç aramadı. Bu çok şüphelendiriyor. Birine haber verebilirlerdi. Muhammet sudan korkardı ve yüzme bilmiyordu' diye konuştu.Polis, Aras'ın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.