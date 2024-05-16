2 günlük bebeğini fındık bahçesine gömdü: Cani anne hakkında yeni gelişme!

Ordu'nun Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuğu dünyaya getiren Bilge Çapa, bir süre sonra bebeği ile rutin kontrolleri için aile hekimliğine çağrıldı. Davet sonrası Çapa, polise gidip, bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi.Gözaltına alınan Çapa sorgusunda, bebeğini oturdukları evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçedeki aramada, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Soruşturmada, DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.'nün yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi.İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.Bilge Çapa hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çapa, 6 Şubat'ta çıktığı 7'nci duruşmada 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Cezayı fazla bulan Bilge Çapa'nın avukatı ile dosyanın savcısı, kararı istinafa taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Çapa hakkındaki müebbet hapis kararını değerlendirdi.1'inci Ceza Dairesi, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığını, istinaf başvurusunda gerekçe olarak ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediğini belirtip, mahkemenin kararını onadı.