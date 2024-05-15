  • USD: 32,23 - 32,29
  • EURO: 34,90 - 34,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mısır Çarşısı'nda yangın! Dumanlar yükseldi

Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 15.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Mısır Çarşısı'nda yangın! Dumanlar yükseldiEminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı.

İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Detaylar gelecek...

Mısır Çarşısı'nda yangın! Dumanlar yükseldi