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Beyaz Gazete
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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan 13 zanlı adliyeye sevk edildi

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-15" operasyonda Gaziantep'te gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 15.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan 13 zanlı adliyeye sevk edildi
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün yurt kapsamında gerçekleştirilen "Kıskaç-15" operasyonunun Gaziantep ayağında yakalanan 8'i kadın 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı kadın 13 zanlı adliyeye sevk edildi.