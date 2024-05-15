Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma devam ediyor! Yargımıza güvenelim
Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmasında birkaç emniyet müdürü açığa alınmıştı. Yaşanan bu kumpasın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor. Yargımıza güvenelim." açıklamasını yaptı.
Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmasında birkaç emniyet müdürü açığa alınmıştı. Yaşanan bu kumpasın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor. Yargımıza güvenelim." açıklamasını yaptı.