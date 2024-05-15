Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmasında birkaç emniyet müdürü açığa alınmıştı. Yaşanan bu kumpasın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor. Yargımıza güvenelim." açıklamasını yaptı.