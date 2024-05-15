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Beyaz Gazete
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma devam ediyor! Yargımıza güvenelim

Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmasında birkaç emniyet müdürü açığa alınmıştı. Yaşanan bu kumpasın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor. Yargımıza güvenelim." açıklamasını yaptı.

Ekleme: 15.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma devam ediyor! Yargımıza güvenelim
Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmasında birkaç emniyet müdürü açığa alınmıştı. Yaşanan bu kumpasın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor. Yargımıza güvenelim." açıklamasını yaptı.