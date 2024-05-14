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Şanlıurfa merkezli DEAŞ terör örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda materyal ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 14.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa merkezli DEAŞ terör örgütüne operasyon: 8 gözaltıŞanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli DEAŞ terör örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli DEAŞ terör örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Emniyete götürüldü.