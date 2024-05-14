Mayıs ayında kar sürprizi: Her yer beyaza büründü

Yaz yaklaştı ama hava sıcaklıkları bir türlü yükselmedi. Öyle ki bazı noktalarda kar yağışı bile görüldü. Gümüşhane’de yüksek kesimlere dün gece kar yağdı. Bazı noktalar beyaza büründü.

Mayıs ayının ortasına gelmemize rağmen Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.Sıcaklıkların büyük oranda düştüğü yerlerde ise kar yağışı etkili oldu. Günlerdir aralıklı ve zaman zaman şiddetli olarak gök gürültülü sağanak yağışın görüldüğü Gümüşhane'de dün gece yüksek kesimlere kar yağdı.Nisan ayında sıcaklığın 30 dereceleri aştığı Gümüşhane'de son 54 yılın sıcaklık rekorunun kırılmıştı. Mayıs ayı nisan ayına göre oldukça serin ve yağışlı geçiyor.Gece boyunca kent merkezinde aralıklı gerçekleşen yağmur yağışı yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.Bin 800 metre ve üzerinde etkili olan yağışın ardından başta Zigana Dağı, Kuşakkaya, Süleymaniye zirvesi, Camiboğazı, Taşköprü, Kazıkbeli yaylaları olmak üzere birçok yer yeniden beyaza büründü.