Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu! Çok sayıda araç mahsur kaldı

Kastamonu'da 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan yolda yolcu otobüsü ve birçok otomobil mahsur kaldı.ARAÇLAR MAHSUR KALDIKar yağışının etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYORKarayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.