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Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu! Çok sayıda araç mahsur kaldı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tosya yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekleme: 14.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu! Çok sayıda araç mahsur kaldıKastamonu'da 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan yolda yolcu otobüsü ve birçok otomobil mahsur kaldı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kar yağışının etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu! Çok sayıda araç mahsur kaldı