Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu! Çok sayıda araç mahsur kaldı
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tosya yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kastamonu'da 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan yolda yolcu otobüsü ve birçok otomobil mahsur kaldı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Kar yağışının etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Kar yağışının etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.