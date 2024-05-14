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İstanbul'da trafik magandası dehşeti: Tartıştığı sürücünün aynasını kırıp tehdit eden zanlı yakalandı

İstanbul'da, trafikte tartıştığı sürücüyü tehdit edip aracının aynasını kıran şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saygısızca araç kullanmak", "iki şeridi birden kullanmak", "taşıt yolunda duraklamak" maddelerinden 2 bin 70 lira para cezası uygulandı.

Ekleme: 14.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da trafik magandası dehşeti: Tartıştığı sürücünün aynasını kırıp tehdit eden zanlı yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Büyükdere Caddesi Maslak mevkisinde bir sürücünün trafikte tartıştığı kişiyi tehdit edip aracının aynasını kırdığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliğini belirlediği A.E'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saygısızca araç kullanmak', 'iki şeridi birden kullanmak', 'taşıt yolunda duraklamak' maddelerinden 2 bin 70 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da trafik magandası dehşeti: Tartıştığı sürücünün aynasını kırıp tehdit eden zanlı yakalandı