  • USD: 32,23 - 32,29
  • EURO: 34,90 - 34,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 14.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli tespit edildi.

4 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.