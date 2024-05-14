İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul’da PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli tespit edildi.
4 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.