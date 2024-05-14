Erzurum'da korkunç kaza: Ortalık can pazarına döndü

Çimento taşıyan silobas Ömer D. idaresinde, kuzey çevre yolunda hareket ederken Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü. yönetimindeki 25 AZ 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.Erzurum’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.