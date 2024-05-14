Bulunan kafatası ve kemikler Korhan Berzeg'e ait olduğu netleşti

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı.Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda, 4 gün boyunca yapılan arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı. Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.İki koldan arama yürüten ekipler, suyun akış yönüne doğru dere boyunca arama yaparken, İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından kütük altı ve çalılıkların arasında, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasının yüz kısmına ait parça ile 3 kemik daha bulundu. 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 62 personel ile çalışmalar sürerken, 6'ncı günde jandarma komando ekipleri hem elleriyle hem tırmıklarla arama yaptı. Bu aramalar sırasında insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait iç çamaşır bulundu. Toplanan kemik ve kıyafet parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Korhan Berzeg'in, 23 Nisan'da ve sonrasında 7 gün boyunca yürütülen arama çalışmalarında bulunan kemiklerine ise daha önce 9 kez, hem karadan ekipler ve iz takip köpekleriyle hem de havadan dronlarla taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi. Bölgenin, 28 Haziran'da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı, havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisindeki 30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru yapılan aramalarda, Berzeg'in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu. Kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi. Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması, Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırıldı.Öte yandan Korhan Berzeg'in, DNA örneği vermek için İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızı Nisa Helen Berzeg de 30 Nisan'da, arama çalışmalarının son gününde, avukatlarıyla Armutlu Mahallesi'ne gelip olay yerinde incelemelerde bulundu. Avukatları ve yakınlarıyla babasının evine de giden Nisa Berzeg, daha sonra mahalleden ayrıldı.İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme tamamlanırken, bulunan kafatası ile 12 kemiğin, Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti. Berzeg'in kesin ölüm nedenini gösterir raporun henüz çıkmadığı ve raporun tamamlanmasının ardından kemiklerin ve kafatasının aileye teslim edileceği belirtildi.Berzeg'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, Korhan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası, ölüm nedeninin adli tıp raporuyla kesinleşmesinin ardından toprağa verilecek.