Bakan Tunç'tan Yargıtay Başkanı Kerkez'e tebrik mesajı

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti. Tunç mesajında, 'Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.