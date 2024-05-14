Bakan Fidan'dan İsrail'in Gazze katliamına tepki: Dün yapılan ne kadar yanlışsa bugün yapılan da o kadar yanlış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile Ankara'da bir araya geldi.Terörle mücadelede uluslararası işbirliğine vurgu yapan Fidan, 'ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık' dedi.Gazze'deki son duruma dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan 'Dün yapılan ne kadar yanlışsa, bugün yapılan da o kadar yanlış. Dün masum Yahudilerin, toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların bombalarla öldürülmeleri o derece yanlış' dedi.'HAMAS DİRENİŞ HAREKETİDİR, TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'Hamas'ın terör örgütü olmadığının altını çizen Fidan, 'Hamas direniş hareketidir terör örgütü değildir' dedi.Fidan açıklamasında 'Her şeyden önce şunu altını çizmemiz gerekiyor; Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaş değildir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail'in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur' ifadelerine yer verdi.Fidan 'İİT'ye üye ülkelerin belli bir noktada zihnen hazırlandıkları ama harekete geçmediklerini gördük' dedi.Açıklamasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ziyaretine de değinen Fidan, 'Dün sayın Miçotakis'in Ankara'ya bir ziyartet gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız son derece samimi. Bize verdikleri yönlendirme de bu yönde. Yunanistan'da da bu durum böyle. Cari sorunları nasıl çözebilir? Kronik sorunlara nasıl yaklaşabiliriz? Bunlar hem fikir bazından hem kalıcı çözüm bakımında çalışılıyor, bakılıyor' dedi..'Ticaret kısmında iki tarafın da ciddi bir çabası var' diyen Fidan sözlerine şöyle devam etti;'İlişkiyi ileri seviyeye taşımak için irade ortaya kondu. İki ülke gerek Ege'nin gerek ana kıtasının ortak projelerde ortak kalkınmada ne kadar uygun şekilde çalışma arayışı içinde. Bir bunları teşkil ediyoruz açıkçası.'