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Ataşehir'de araç kundaklama: Güvenlik kamerasını kırıp ateşe verdi

Ataşehir'de sokağa gelen şüpheli, güvenlik kamerasını kırdıktan sonra park halindeki otomobili yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken araç küle döndü. Aracın alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekleme: 14.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Ataşehir'de araç kundaklama: Güvenlik kamerasını kırıp ateşe verdiOlay, saat 04.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokağa gelen şüpheli, çevreyi gören güvenlik kameralarından birini kırarken diğerinin yönünü değiştirdi.

Ataşehir'de araç kundaklama: Güvenlik kamerasını kırıp ateşe verdi

Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüpheli, park halindeki otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Ataşehir'de araç kundaklama: Güvenlik kamerasını kırıp ateşe verdi

hbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ardından otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ataşehir'de araç kundaklama: Güvenlik kamerasını kırıp ateşe verdi

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir'de araç kundaklama: Güvenlik kamerasını kırıp ateşe verdi