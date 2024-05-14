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Altın yeniden yükselişe geçti! İşte detaylar...

Altın fiyatları yarın açıklanacak kritik ABD enflasyonu sonrasında yeniden yükselişe geçti. Altın yatırımcıları yön için yarın açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor.

Ekleme: 14.05.2024 - 08:58 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Altın yeniden yükselişe geçti! İşte detaylar...Altın fiyatları yarın açıklanacak kritik ABD enflasyonu sonrasında yeniden yükselişe geçti. Altın yatırımcıları yön için yarın açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor.

Yatırımcılar ABD'de fiyat baskılarının azaldığını görmek istiyor. Beklentiler yüzde 3.6 düzeyinde gerçekleşeceği yönünde.


Gram altın 2,430 TL

Çeyrek altın 3,980 TL

Yarım altın 7,985 TL

Cumhuriyet altını 16,260 TL

ONS altın 2,343 dolar