Altın yeniden yükselişe geçti! İşte detaylar...
Altın fiyatları yarın açıklanacak kritik ABD enflasyonu sonrasında yeniden yükselişe geçti. Altın yatırımcıları yön için yarın açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor.
Altın fiyatları yarın açıklanacak kritik ABD enflasyonu sonrasında yeniden yükselişe geçti. Altın yatırımcıları yön için yarın açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor.
Yatırımcılar ABD'de fiyat baskılarının azaldığını görmek istiyor. Beklentiler yüzde 3.6 düzeyinde gerçekleşeceği yönünde.
Gram altın 2,430 TL
Çeyrek altın 3,980 TL
Yarım altın 7,985 TL
Cumhuriyet altını 16,260 TL
ONS altın 2,343 dolar
Yatırımcılar ABD'de fiyat baskılarının azaldığını görmek istiyor. Beklentiler yüzde 3.6 düzeyinde gerçekleşeceği yönünde.
Gram altın 2,430 TL
Çeyrek altın 3,980 TL
Yarım altın 7,985 TL
Cumhuriyet altını 16,260 TL
ONS altın 2,343 dolar