AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANI O MEMURU SAVUNDU!'İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan skandal büyümeye devam ediyor. Burayda yine belediye başkanının 'Arkadaşlarımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır.' şeklindeki konuşması aslında bu işi destekler niteliktedir. Yani demek ki CHP'nin belediyelerinde dua okumak yasaklanır hale doğru gidiyor. Bu ileride Allah muhafaza iktidar olması durumunda işte bugün müftülerimizin nikah kıyma yetkisi belki ellerinden alınacak belki de buradaki vatandaşlar bir dua dahi okumak istedikleri zaman buna engel olunacak bir durumla karşı karşıya gelecekler. CHP yıllar geçse de değişmez. Sadece yeni yıllar geldikçe biz onların değiştiğini zannederiz ama zihniyet hep aynı kalır.''Buna karşı çıkmalarının bana göre temelinde yatan en önemli unsur İslamiyet'e olan karşıtlıklarıdır. Bunun dışında başka bir durumun olması mümkün değil. Acaba başka dine mensup birisi olmuş olsa orada kendi dini ile ilgili olarak dua etmek isteseydi acaba ona aynı muameleyi yaparlar mıydı? Bunu da sormadan geçemeyeceğim.'LEVENT GÜLTEKİN'DEN DUAYA NİKAH MEMURU ENGELİNE ELEŞTİRİ!'Levent Bey, genel itibariyle sol cenahta olan ve orayı savunan bir kişi ama burada yapmış olduğu görüşlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Çünkü, ikiyüzlülük yaptıkları bir durum. Açık ve net ortada.'CHP'Lİ BELEDİYELERDE TORPİL FURYASI!'CHP yıllardır, AK Parti camiasını mülakatlar noktasında ciddi olarak eleştirmiştir. Bu noktalarda uygun olmadığını da defalarca kez kürsülerde de dile getiren bir siyasi partidir. Bugün aslında ülke yönetiminde neler yapabileceğini gösterebilmeleri adına herkesin görebileceği bir yönetim şeklini, yani belediyelerdeki yönetim şekllerini yapabilecek haldeler. Biz burada baktık. Sabah akşam mülakat konusunda bizi eleştiren CHP'nin meğer bir aile şirketi ortaklığı sistemini Türkiye'ye getirmek istediğini çok net olarak gördük.''CHP Genel Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek Bey ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzalarıyla 4. ayın 5'inde yani seçim bittikten hemen sonra bir yazı yazıyorlar. 'Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının yerel yönetimler sorumlusu, genel başkan yardımcıları ile görüşülerek, alışverişte bulunarak karara bağlanması önem taşımaktadır.' Yani, CHP bir yazı gönderiyor belediyelere 'Arkadaş, atayacağınız belediye başkan yardımcıları ve uzman kadroları bize sormadan atamayın.' diyor. Benim aldığım haberlere göre bu yazıdan sonra CHP bunları biliyordu. Yani Özgür Özel bize tiyatro oynuyor. Neymiş efendim akrabaları olanlara talimat vermiş, onların görevden alınması için hareketler yapmış.''Siz bu yazıyı seçimden beş gün sonra bütün CHP'li belediyelere bu yazıyı gönderdiniz mi? Gönderdiniz... İki ihtimal var. Ya CHP'nin belediyeleri sizi adam yerine koymuyor, kafalarına göre atama yapıyor ya da siz bu atamaların hepsini biliyordunuz. Vatandaştan, CHP'nin il ve ilçe örgütlerinden size karşı gelen tavırlar neticesinde burada bir tiyatro oynayıp, sanki Özgür Özel bu işi düzeltmeye çalışıyormuş gibi bir imaj ortaya koymaya kalktınız.''KİMSENİN HAKKINI YEDİRTMEM' DEMİŞTİSayın Burcu Köksal daha göreve geleli şurada kaç ay oldu... CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu olarak niye atadınız, milletin çoluğu çocuğu sokaktaysa?''İnsanların önüne çıkıyorsunuz, böyle mi yalan söylenebilir? Bu kişiyi niye atadınız arkadaş?'ÖZGÜR ÖZEL'E GÖRE AKRABA ATAMALARINDA KÖTÜ NİYET YOKMUŞ!'Herhalde şöyle kötü niyetli olacaklardı; belediye başkan yardımcısı hanımı, diğer belediye başkan yardımcısı annesi, diğer belediye başkan yardımcısı oğlu, diğer belediye başkan yardımcısına da kızını atasaydı ancak böyle kötü niyetli diyebilecektik. Bir tane belediye başkan yardımcılığına kayınbiraderini koymuş, bir tane belediye başkan yardımcılığına bacanağını koymuş. Amca, hala, yeğen hepsine birim müdürlüğü verilmiş. Bu noktada neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Hangi iyi niyetten bahsetmeye çalışıyorsunuz? Siz CHP'lilere aleni olarak 'Sizden adam olmaz arkadaş. Siz belediye yönetemezsiniz, sizden hiçbir şey olmaz. Ama benim eşim, amca oğlum, hala oğlum, kayınçom senden daha becerikli.' demişsiniz.''Seçimden beş gün sonra bu belgeyi gönderdiniz belediyelere. 'Yapılan atamaları bizden habersiz yapmayın.' dediniz. Bu atamalar sizin elinizden geçti. Geçmediyse bırakın zaten istifa edin genel başkanlıktan. Bu yazıyı siz yazdırdınız. Şimdi bu yazıyı yazdırmış olan bir adam kalkacak millete bu noktada 'İyi niyetli, kötü niyetli, bu kişileri partiden atarım, tutarım.' diyecek. Bunu vatandaş yemez.'JAHREİN'DEN İMAMOĞLU'NA LİYAKAT BOMBARDIMANI!'Beylikdüzü Belediyesi'ne baldızını soktuğu noktası doğru ve bu konuyla alakalı olarak Ekrem İmamoğlu millete akıl vermeye çalışıyor. Her şeyi bir kenara bırakalım Ekrem İmamoğlu'nun bu anlamda en büyük darbeyi yediği kısım nedir biliyor musunuz? Hatırlıyorsunuz balya balya paralar, lastiklenen eurolar... Bu paraları taşıyan kişi kimdi? İmamoğlu şirketinin genel müdürü olan Tuncay Yılmaz'dı. Peki bu Tuncay Yılmaz ne görevini yapıyordu? İBB Spor A.Ş'nin muhasipliğini yapıyordu.''Kendi şirketindeki genel müdürünü belediyeye muhasip olarak atayan Ekrem İmamoğlu, CHP'lilere akıl vermeye çalışıyor. Sen genel müdürünü neden atadın? Buna bir cevap ver. Sonra o paraları İBB'nin logoları olan çantalarda balya balya getirmediler mi? Bu paralardan kuleleri kurmadılar mı? Euroları lastiklemediler mi? Şimdi, bunu yapan adamlar, bunu yaptırdıkları adamlarını belediye şirketine muhasip olarak atayacaklar sonra kalkıp bize liyakatten bahsetmeye kalkacaklar.'CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ TERÖRİST ÇIKTI!'Maalesef terör örgütüne sempati duyduğu ve bununla ilgili çok ağır tweetler attığı çok net ortada. Toroslar Belediyesi'nde, CHP lisetesinden giren Bejna Güney'in tweetlerine biraz göz atalım... 'YPG, şehit düşen 15 savaşçının kimlik bilgilerini açıkladı.' demiş. YPG terör örgütü... Şehit falan değil, terörist. İyi ki ölmüşler... Bu kişilere 'şehit düşen 15 savaşçının kimlik bilgileri' dedi. CHP'den ne yaptınız bu kişiyi? Meclis üyesi mi yaptınız? Ey CHP, ne halde olduğunuz ortada.'