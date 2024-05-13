Zirek ve Alabaylar çetesine operasyon! Ünlü gece kulübüne baskın

İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; Örgütlü Olarak Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Silah Ticareti ve Rüşvet suçları ile popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanarak suç gelirlerini bu yöntemlerle akladıkları tespit edilen şahısların ilimizde uzun süredir vatandaşları zehirledikleri bununla birlikte başka organize suç örgütlerine finansman sağladıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında aylarca süren teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelilerin suçu işleme yöntemleri deşifre edilmiştir. Farklı farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalar sonucunda elde edilen somut deliller üzerine Tac Mahal isimli gece kulübü başta olmak üzere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda;9880 adet Ecstasy Hap, 5711 adet Sentetik Ecza Hap, 67.29 Gr Esrar Maddesi,5 Adet ruhsatsız Tabanca, 1 adet Akrep olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9mm Fişek, 87 adet 7.62 mm Fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.Söz konusu operasyonlarda yakalanan 3'ü aktif, 1'i emekli kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi için İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmiştir.İzmir Polisi olarak uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğümüz mücadelemiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir.CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, “İzmir'i sarsan bir operasyon bu. En lüks gece kulübüne yapıldı bu operasyon. Suç örgütü yıllardır elde ettiği gelirle İzmir'in en popüler bu gece kulübünü alıyor bunun üst katına örgütsel görüşmelerini yaptıkları ofis yapıyor biz örgüte teknik ve fiziki takip yapıyoruz operasyon günü denize sıfır olan bu gece kulübüne denizden, havadan, karadan özel harekâtla giriyoruz.İzmir'in en önemli 2 suç örgütü Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünün uyuşturucu satışı, silah ticareti, rüşvet gibi suçlara karıştığı bu suçlardan elde ettikleri gelirleri de İzmir'in en ünlü gece kulüplerinde de akladıkları tespitinde bulunuldu. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı ve konum gereği İzmir'e hem denize sıfır. Polis karadan giriyor havadan takip ediyor ama çete liderleri denizden de kaçabilir diye İzmir polisi botlarla da operasyon gerçekleştiriyor.Operasyon anında çete liderlerinin terasta toplantı yaptığı an polis helikopteri tarafından kaydedildi. Havadan, karadan ve denizden polis kuşatmışken çete lideri A.Z. yan taraftaki, çatıya kaçıyor. yan mekanın çatısına çıktı kaçarken helikopter takibe aldı deniz tarafına inince yakalandı ve gözaltına alındı.Daha ilginç bir şey var, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu çete üyelerine yardım yataklık ve bir takım bilgi paylaşan polisleri de tesit etti. 3'ü aktif görevde olan polis memuru olmak üzere 4 kamu görevlisi bu operasyonda gözaltına alındı. Zirek ve Alabaylar suç örgütü üyelerinden 20 kişi daha gözaltına alındı.