Şırnak’ta terör operasyonlarında 10 gözaltı

Şırnak’ta polis ekiplerince son bir haftada PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DKP/BÖG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6-12 Mayıs arasında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2'si FETÖ/PDY, 7'si PKK/KCK ve 1'ide DKP/BÖG üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı.Adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 Şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.