MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verildi.