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MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi"

Ekleme: 13.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verildi.


MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi