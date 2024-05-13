Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor: 4 odalı mağarada ele geçirilenler
Mehmetçik tarafından Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Kahraman mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Teröristleri inlerinde paketleyen Mehmetçik, bu defa Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı ele geçirilenleri, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.' sözleriyle sosyal medyadan yayınladı.
Ele geçirilenler
1 adet 12,7 mm Doçka uçaksavar silahı ve yedek namlusu,
125 adet zırh delici mühimmatı,
1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü,
1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 adet mühimmatı,
3 adet M-16 piyade tüfeği,
9 adet dolu şarjör ve 4.575 adet mühimmatı,
2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
2 adet yedek namlu ve 1.152 adet mühimmatı,
4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,
2 adet AK-74 piyade tüfeği ve 10 adet şarjörü,
2 adet AT-4 tanksavar silahı,
1 adet RPO-Shmel tanksavar silahı,
1 adet RPG-7 roketatar silahı,
1 adet anti-personel mühimmatı,
4 adet anti-tank mühimmatı ve 2 adet sevk fişeği,
1 adet tekli bomba atar ve 165 adet sis mühimmatı,
1 adet 6'lı bomba atar ve 183 adet tahrip mühimmatı,
1 adet 60 mm havan, 4 adet savunma el bombası,
4 adet taarruz el bombası,
16 adet sis el bombası ve 53 adet el bombası fünyesi,
4 adet termal silah dürbünü,
4 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,
1 adet 3 ayaklı dürbün,
2 adet Yaesu araç telsizi ve 5 adet Yaesu el telsizi,
10 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme.
Teröristleri inlerinde paketleyen Mehmetçik, bu defa Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı ele geçirilenleri, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.' sözleriyle sosyal medyadan yayınladı.
Ele geçirilenler
1 adet 12,7 mm Doçka uçaksavar silahı ve yedek namlusu,
125 adet zırh delici mühimmatı,
1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü,
1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 adet mühimmatı,
3 adet M-16 piyade tüfeği,
9 adet dolu şarjör ve 4.575 adet mühimmatı,
2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
2 adet yedek namlu ve 1.152 adet mühimmatı,
4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,
2 adet AK-74 piyade tüfeği ve 10 adet şarjörü,
2 adet AT-4 tanksavar silahı,
1 adet RPO-Shmel tanksavar silahı,
1 adet RPG-7 roketatar silahı,
1 adet anti-personel mühimmatı,
4 adet anti-tank mühimmatı ve 2 adet sevk fişeği,
1 adet tekli bomba atar ve 165 adet sis mühimmatı,
1 adet 6'lı bomba atar ve 183 adet tahrip mühimmatı,
1 adet 60 mm havan, 4 adet savunma el bombası,
4 adet taarruz el bombası,
16 adet sis el bombası ve 53 adet el bombası fünyesi,
4 adet termal silah dürbünü,
4 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,
1 adet 3 ayaklı dürbün,
2 adet Yaesu araç telsizi ve 5 adet Yaesu el telsizi,
10 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme.