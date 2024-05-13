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Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor: 4 odalı mağarada ele geçirilenler

Mehmetçik tarafından Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Ekleme: 13.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor: 4 odalı mağarada ele geçirilenlerKahraman mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Teröristleri inlerinde paketleyen Mehmetçik, bu defa Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor: 4 odalı mağarada ele geçirilenler

Milli Savunma Bakanlığı ele geçirilenleri, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor: 4 odalı mağarada ele geçirilenler

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.' sözleriyle sosyal medyadan yayınladı.

Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor: 4 odalı mağarada ele geçirilenler

Ele geçirilenler

1 adet 12,7 mm Doçka uçaksavar silahı ve yedek namlusu,

125 adet zırh delici mühimmatı,

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü,

1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 adet mühimmatı,

3 adet M-16 piyade tüfeği,

9 adet dolu şarjör ve 4.575 adet mühimmatı,

2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

2 adet yedek namlu ve 1.152 adet mühimmatı,

4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,

2 adet AK-74 piyade tüfeği ve 10 adet şarjörü,

2 adet AT-4 tanksavar silahı,

1 adet RPO-Shmel tanksavar silahı,

1 adet RPG-7 roketatar silahı,

1 adet anti-personel mühimmatı,

4 adet anti-tank mühimmatı ve 2 adet sevk fişeği,

1 adet tekli bomba atar ve 165 adet sis mühimmatı,

1 adet 6'lı bomba atar ve 183 adet tahrip mühimmatı,

1 adet 60 mm havan, 4 adet savunma el bombası,

4 adet taarruz el bombası,

16 adet sis el bombası ve 53 adet el bombası fünyesi,

4 adet termal silah dürbünü,

4 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,

1 adet 3 ayaklı dürbün,

2 adet Yaesu araç telsizi ve 5 adet Yaesu el telsizi,

10 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme.