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Beyaz Gazete
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Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 13.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandıAlınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 11 kaçak göçmen yakaladı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.