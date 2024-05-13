Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 11 kaçak göçmen yakaladı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.