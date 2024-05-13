Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 11 kaçak göçmen yakaladı.Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.