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Beyaz Gazete
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İspanya değil Türkiye: Boğa hakemi ezdi geçti!

Artvin'de her yıl düzenlenen Boğa Güreşi Festivali şoke eden anlara sahne oldu. Rakibinden kaçan boğanın hakemi gezip geçtiği anlar kan dondurdu!

Ekleme: 13.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
İspanya değil Türkiye: Boğa hakemi ezdi geçti!Olay, ilçeye bağlı Alanbaşı köyünde meydana geldi. Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti.

İspanya değil Türkiye: Boğa hakemi ezdi geçti!

Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem ayakta tedavi edildi.

İspanya değil Türkiye: Boğa hakemi ezdi geçti!



Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, 'Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı.

İspanya değil Türkiye: Boğa hakemi ezdi geçti!

Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor' diye konuştu.