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Beyaz Gazete
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Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

Dşyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.

Ekleme: 13.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğle saatlerinde sağanak, ardından dolu etkili oldu.

Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

CADDE VE SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı.

Çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.