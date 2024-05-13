Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

Dşyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğle saatlerinde sağanak, ardından dolu etkili oldu.Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı.Çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.