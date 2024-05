Cezaevinde 37 kiloya kadar düşmüştü! Candan kardeşler soruşturmasında yeni gelişme

Onur Apaydın'ın avukatları Ayşenur Çolak ve Nihat Nuri Akar, Apaydın'ın ifadelerinden oluşan 14 sayfalık dilekçeyi mahkemeye vermek üzere Küçükçekmece Adalet Sarayı'na geldi. Akar, bu ifadelerin sosyal medyaya düşmesi nedeniyle Onur Apaydın'ın can güvenliği gerekçesiyle başka bir cezaevine sevk edildiğini söyledi. Dün sevki gerçekleştirilen Apaydın'ın S Tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tek kişilik bir koğuşta olduğu öğrenildi.Adliye önünde konuşan Ayşenur Çolak 'Onur Bey, çetenin lideri değildir. Onur Bey, Candan kardeşler olarak adlandırılan Nihal Candan'ın eski sevgilisidir. Her ne kadar basında bu bir etkin ifadesi olarak geçmişse de bu bir etkin ifadesi değil. Bu müvekkilimin ve Candan kardeşlerin masum olduğuna ilişkin bir ifadedir. Ve ayrıca örgüt yapısını anlatan, örgütün piramit ve kapsamlarını anlatan, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını anlatan bir ifadedir. Nihal Candan, Bahar Candan ve benim vekilim Onur Apaydın masumdur. Keza dosya kapsamında da masum olduklarına ilişkin birçok beyanlarda bulunmaktadır. Müştekiler de şikayetlerini geri çekmeye başlamışlardır. Çünkü vekilimin dosyada herhangi bir iştiraki mevcut değildir. Candan Kardeşler ve müvekkilim Onur Apaydın masum olmasına rağmen 6 aydır tutukludur. Bu tutukluluk zarfında bahsedilen örgüt, dışarıda gerçekten de hala eylemlerini devam ettirmektedir ki yakın zamanda operasyonlar da gerçekleştirilmiştir bu duruma ilişkin. Biz avukatlar olarak dosyanın takibindeyiz. Yargının da adil bir şekilde sonuçlanacağı temennisindeyiz' dedi.Çolak, 'İfade de belirtildiği gibi bahsedilen örgüt, bilinen bir örgüt Sarallar örgütüdür. Onur Bey kendi ifadesinde Sarallar örgütünün yapısından ve işleyişinden, eylemlere nasıl karıştığından bahsetmektedir. Ancak kendisinin ve Candan kardeşlerinin sırf o soruşturma başlatıldığı esnada fenomenler furyasından dolayı gerçek suçlular kendilerini perdelemek için Candan kardeşleri ve kendisini bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır. Gerçek suçlular kendilerini perdelemek amacıyla bu dosyada müvekkilim Onur Apaydın'ı ve Candan kardeşleri sunmuşlar, çünkü ancak bu fenomenler furyasının olduğu bir dönemde böyle yaptıkları takdirde kendilerini geri plana atabilirlerdi ki bunu zaten başardılar. Bu başarının sayesinde hala kendi eylemlerine bugün bile devam edebilmekteler' diye konuştu.Onur Apaydın'ın Nihal Candan'ın durumuna üzülmesi nedeniyle ifade verdiğini söyleyen Avukat Çolak, “Nihal Candan, Onur Bey'in eski sevgilisidir. Nihal Candan yakın zamanda tahliye oldu. Gerçekten çok ciddi bir hastalığı mevcut, Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla kendisi tahliye edildi. Bu durum Onur Bey'i gerçekten çok etkiledi ve artık içeride olduğu takdirde hayati bir tehlike durumu söz konusu olduğundan ve bu da ortadan kalktığından Onur Bey çok üzülmesi sebebiyle her şeyi anlatma kararı aldı. Keza, kendisi bu süreçte yani içeri girmeden önceki dönemde kız arkadaşıyla birlikte bir otel odasında tehdit edildiğinden de ifadelerinde bahsetti. Ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarından dolayı bugüne kadar susma zarureti buldu kendisinde. Onur Apaydın, çete lideri değildir. Bir örgütün lideri, yöneticisi veya üyesi değildir. Onur Apaydın sadece ismi bu dosyada geçen Nihal Candan'ın eski sevgilisi olmasından kaynaklı ismi bu dosyada geçen Candan kardeşler gibi masum bir bireydir' dedi.Onur Apaydın'ın dilekçede yaşadıklarını anlattığını söyleyen Çolak, şunları ekledi: Onur Bey dilekçede yaşadıklarını anlattı. Örgüt tarafından nasıl baskılandığını anlattı. Örgütte kimlerin olduğunu anlattı. Örgütün yapısından bahsetti ve örgütün eylemlerinden bahsetti. Bir piramit düşünün piramidin katmanlarında örgütün hangi üyelerinin hangi katmanda olduğunu bahsetti. Candan kardeşler ile birlikte bu örgüte dahil olmadıklarını ama bu örgüt tarafından bir şekilde kendi suçlarının perdelenmesi amacıyla kullanıldığından bahsetti. Sonuç olarak 14 sayfalık bir ifade oluştu. Örgütün işleyişi şöyle; bir üst yapı var, üt yapının altında da bir de alt yapı var. Alt yapılar üst yapılardan aracı kişiler tarafından haberleri alarak eylemleri gerçekleştirdiklerini beyan ediyor kendisi. Ayrıca Onur Bey kendi ifadesinde, bu eylemler sonucunda örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını da yargıya bildirdi. Örgütün kasası zaten dosya kapsamında verilen ifadelerde de görüleceği üzere mal varlığı gelirleridir. Gelirler üzerinden yani mal varlıkları üzerinden örgüt hayatını idame ettirir, gelir elde eder. Çünkü bunlar bir ticari işletmedir. Bu ticari işletmeden sebebiyle örgüt kendi maddi gelirlerini oluşturmaktadır. Yani şu da görülecektir ki zaten zamanla şu da Candan kardeşinin hesabına girmiş örgüt veya örgütün herhangi bir mal varlığından veya ifadede ismi geçen herhangi bir kişiden Candan kardeşinin hesabına girmiş, herhangi bir para açığı ve hesap hareketi zaten bulunmamaktadır. Bizim açımızdan sırf suç isnadını oluşturmak için oluşturulmuş bir dosyadan ibarettir. Canan kardeşler ve müvekkilim Onur Apaydın açısından suç isnadı oluşturmak için oluşturulmuş basit bir dosyadır.Daha önce Maltepe L 1 Cezaevi'nde tutuklu bulunan Onur Apaydın'ın ifadelerinin sosyal medyaya düşmesi nedeniyle can güvenliği gerekçesiyle sevk edildiğini söyleyen Avukat Nihat Nuri Akar “Dün itibarıyla sevki yapıldı. Yüksek güvenlikli S Tipi ve tek kişilik koğuşta kalacak şekilde özellikle can güvenliğinin sağlanması adına sevki yapılmıştır. Bunun da amacı müvekkilin örgütsel ve örgüt içeriğiyle ilgili beyanları sonrası örgütten gelebilecek olan herhangi bir tehlikeyi önlemektir' dedi.Onur Apaydın dilekçesinde şu ifadelere yer aldı: Ben kimseyi dolandırmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Herhangi bir örgüt kurmadım ve de yönetmedim. Bu kişilerin birçoğu daha önceden birlikte suça karışmış, illegal benzer veya başka da işler yapmış kişilerdir. Bu kişilerin hepsi grup grup birbirlerini daha eski tanımaktadır. Bu grupların bir çatıya bağlı olarak, çatıdan inen orta kolona temas halinde birbirleriyle temas edip, kolon etrafında kümeleşmesi sonucu çatı altında çok büyük büyük bir örgüt oluşturmuştur. Birbirinin adamı, akrabası, semt çocuğu, abisi, kardeşi, ağası ya da dayısıdır. Zaten evveliyatı bulunan bir örgütü kurup, yönetme mümkünatım olmadığı gibi eski polis olduğum için hizmet etmem de mümkün değildir.