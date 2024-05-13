Bakan Yumaklı duyurdu! 'Destek 7 milyon liradan 14 milyon liraya çıktı'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başlayan Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali'nin (AGRIFEST) açılışında, ülkenin geleceği ve milletin yarınları için gıda arz güvenliğinin ön planda olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.Bu dönemde tarım politikalarını oluştururken en büyük güvencelerinin dinamizmi ve enerjisiyle gençler olduğunu anlatan Yumaklı, bu kapsamda festivali önemsediklerini dile getirdi.Tarımsal üretimi geliştirmek ve rekabet gücünü artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Yumaklı, şu açıklamayı yaptı:Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünleri üretiminden tarımsal AR-GE'ye, kırsal kalkınma yatırımlarından su ve sulama yatırımlarına birçok alanda üreticilerimizi destekledik. Yıllık 69,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındayız.2050'de dünya nüfusuİbrahim Yumaklı, 2050'de dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 105 milyon olmasının beklendiği bilgisini vererek, 'Bu konuda birtakım tahminler yapılıyor. Bütün bunlar bize gıda ihtiyacı konusunda yüzde 70 daha fazla bir ihtiyacın oluşacağı sonucunu getiriyor. Ülkemiz gıda üretim potansiyelini ve kabiliyetini, tarımını geleceğe taşıyacak olan insan kaynağını yetiştirerek, bilim ve teknolojiyi kullanarak koruyacaktır.' değerlendirmesini yaptı.Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada en büyük tarımsal AR-GE gücüne sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, 49 araştırma enstitüsü, 300 laboratuvar ve 2 binden fazlası akademik seviyede olmak üzere 6 bin 500 personelin ihtiyaç duyulan tarımsal üretimin gelişmesi için gece gündüz çalıştığını belirterek şöyle konuştu:Üniversitelerimizle, STK'lerle ve AR-GE konusuna açık özel sektörle çok yoğun bir çalışma yürütülmekte. Tarla bitkilerinde 1004, bahçe bitkilerinde 1041 yerli ve milli tohumluk çeşidi geliştirildi. Ata Tohumu Projesi kapsamında 37 yerel çeşit sertifikalandı ve koruma altına alındı. Tarımsal üretimin teminatı olan 318 bin genetik materyal gen bankalarımızda koruma altında. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bir dönemde kuraklığa ve iklim değişikliğine dayanıklı tohum çeşitleri geliştirmek üzere arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar.Bakanlık olarak tarımsal üretimde genç girişimcilere pozitif desteklerini sürdüreceklerine işaret ederek, kadınların ve gençlerin tarımsal üretimde olmasını mutlak ve zaruri gördüklerini aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:IPARD ve kırsal kalkınma desteklerinde, kadın ve genç girişimcilerimize pozitif ayrımcılıklar var. Hibe desteğine esas proje limitlerini yüzde 100 artırdık, 7 milyon liradan 14 milyon liraya yükselttik. Yeni hayvancılık yol haritamız kapsamında hayvansal üretimin artırılması konusunda yine bu pozitif ayrımcılıkların yer aldığını söylemek istiyorum. Uzman Eller Projesi konusunda başarılı uygulamaları şehirlere gittiğimiz zaman görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gençler, sizler üretmek için varsanız, bizler, sizlerin hemen yanı başınızdayız.