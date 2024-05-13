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Beyaz Gazete
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Ankara'da dehşet: Polis, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Ankara'da evine izinli olarak gelen komiser yardımcısı polis, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.

Ekleme: 13.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da dehşet: Polis, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti
Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden izinli olarak evine gelen komiser yardımcısı Veysel Öztürk, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya başladı.

Ankara'da dehşet: Polis, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Öztürk, cinnet geçirerek tabanca ile eşini ve 2 çocuğunu vurarak öldürdü. Aynı silahla kendine de ateş eden Öztürk, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.