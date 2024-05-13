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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Türk Lirası'nın değer kazanmasının etkisiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın yatırımcıları bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.

Ekleme: 13.05.2024 - 09:03 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Türk Lirası'nın değer kazanmasının etkisiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın yatırımcıları bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.

Beklentilerden düşük gelebilecek enflasyon rakamları ABD'de fiyat baskılarının azaldığını göstericek ve yatırımcıların risk alma eğilimini artıracaktır.

Gram altın 2,436 TL

Çeyrek altın 3,968 TL

Yarım altın 7,960 TL

Cumhuriyet altını 16,353 TL

ONS altın 2,359 dolar

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...