Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Türk Lirası'nın değer kazanmasının etkisiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın yatırımcıları bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.
Türk Lirası'nın değer kazanmasının etkisiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın yatırımcıları bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.
Beklentilerden düşük gelebilecek enflasyon rakamları ABD'de fiyat baskılarının azaldığını göstericek ve yatırımcıların risk alma eğilimini artıracaktır.
Gram altın 2,436 TL
Çeyrek altın 3,968 TL
Yarım altın 7,960 TL
Cumhuriyet altını 16,353 TL
ONS altın 2,359 dolar
Beklentilerden düşük gelebilecek enflasyon rakamları ABD'de fiyat baskılarının azaldığını göstericek ve yatırımcıların risk alma eğilimini artıracaktır.
Gram altın 2,436 TL
Çeyrek altın 3,968 TL
Yarım altın 7,960 TL
Cumhuriyet altını 16,353 TL
ONS altın 2,359 dolar