Yunanistan ve Suriye sınırında yasa dışı geçişler: 10 kişi yakalandı

Yunanistan tarafına geçmeye çalışan ve Suriye'den giren biri FETÖ'cü, biri PKK'lı 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 10 kişinin yakalandığını duyurdu.Biri FETÖ'cü, biri PKK'lı 10 kişi yakalandıBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.