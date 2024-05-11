Yolcu treni boş trene çarptı: 90 yaralı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten ülkenin kuzeyine giden yolcu treni başkentin Palermo semtindeki bir köprüde ilerlediği sırada park halindeki başka trene çarparak raydan çıktı.Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirilirken 90 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, bazı kabloların çalınması sonucu bu tür kazaları önlemeye yönelik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığını söyledi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.