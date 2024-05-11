MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, 'Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.' denildi.