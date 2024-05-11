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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 11.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.' denildi.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi