İstanbul için güzel haber! Baraj doluluk oranları...
İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı, günbegün açıklanıyor. İstanbulluların son zamanlarda bolca yağış görmesi üzerine, güncel doluluk oranları da değişti. Yaz ayı için oldukça önemli olan doluluk oranları Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlar olmak üzere merak ediliyor. İşre güncel baraj doluluk oranları...
İSKİ baraj doluluk oranını her gün resmi internet sitesinde açıklıyor. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan ve büyük önem arz eden doluluk oranı, kış ayında yağışlara bağlı olarak belli oluyor. Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 80 seviyelerine çıktığı duyurulan baraj doluluk oranı güncellendi.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024
Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yüzde 83,03 olarak ölçüldü.
11 Mayıs 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
11 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 83,03 olarak ölçüldü.
Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %93,14
Darlık Barajı: %81,77
Elmalı Barajı: %87,54
Terkos Barajı: %91,87
Alibey Barajı: %60,33
Büyükçekmece Barajı: %77,72
Sazlıdere Barajı: %62,38
Istrancalar Barajı: %65,77
Kazandere Barajı: %82,34
Pabuçdere Barajı: %80,88
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024
Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yüzde 83,03 olarak ölçüldü.
11 Mayıs 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
11 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 83,03 olarak ölçüldü.
Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %93,14
Darlık Barajı: %81,77
Elmalı Barajı: %87,54
Terkos Barajı: %91,87
Alibey Barajı: %60,33
Büyükçekmece Barajı: %77,72
Sazlıdere Barajı: %62,38
Istrancalar Barajı: %65,77
Kazandere Barajı: %82,34
Pabuçdere Barajı: %80,88