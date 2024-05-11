Elazığ’da bir mağarada PKK’ya ait silah ve malzemeler ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin Arıcak ilçesinde düzenlediği Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda tespit edilen terör örgütü PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen mağara tespit edildi.Mağaranın içerisinde yapılan aramada silah, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.