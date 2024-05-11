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Elazığ’da bir mağarada PKK’ya ait silah ve malzemeler ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin Arıcak ilçesinde düzenlediği Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda tespit edilen terör örgütü PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ekleme: 11.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Elazığ’da bir mağarada PKK’ya ait silah ve malzemeler ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

Mağaranın içerisinde yapılan aramada silah, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.