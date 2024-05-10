Yolcu otobüsü nehre uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir yolcu otobüsü köprüden düşerek Moika Nehri'ne uçtu. TASS devlet haber ajansı, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, bugün yaşanan olayda üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Reuters haber ajansının aktardığına göre, altı kişi hastaneye kaldırılırken, bölgedeki kurtarma çalışması da sonlandırıldı. Rus yetkililerce paylaşılan görüntülerde, otobüsün köprü korkuluklarına çarpmadan önce aniden savrulduğu, ardından neredeyse tamamen suya gömüldüğü görüldü. Yaklaşık 20 yolcu taşıyan otobüsün şoförü, gözaltına alındı.