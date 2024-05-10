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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 10.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Paylaşımda "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" ifadeleri kullanıldı.