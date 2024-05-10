Çöl tozu Türkiye'de! Hava kalitesi düştü

Afrika ve Arabistan'dan gelen çöl tozu yurtta pek çok ilde etkisini gösteriyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde İzmir'de çöl tozu etkili oldu.Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, kentte görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu.Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde sabah görüş mesafesi azaldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte çöl tozunun taşımının yanı sıra fırtınanın da etkili olacağı bildirildi.Balıkesir'de de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili oldu.Sabah saatlerinde orta seviyede toz taşınımının etkili olduğu kent merkezinde bu nedenle araçların üzeri tozla kaplandı.Görüş mesafesinin yer yer düştüğü, fırtınanın etkili olduğu Balıkesir'de, çamur şeklinde yağış da bekleniyor.Toz taşınımının 12 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği öngörülüyor.Çöl tozu taşımının İzmir'in yanı sıra Aydın, Manisa ve Çanakkale illerinde yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.