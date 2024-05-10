Çöl tozu Türkiye'de! Hava kalitesi düştü
Uzmanların uyarılarının ardından çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı. Balıkesir ve İzmir'de çöl tozu etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle sabah saatlerinde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gerçekleşti.
Afrika ve Arabistan'dan gelen çöl tozu yurtta pek çok ilde etkisini gösteriyor.
İZMİR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde İzmir'de çöl tozu etkili oldu.
Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, kentte görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu.
Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde sabah görüş mesafesi azaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte çöl tozunun taşımının yanı sıra fırtınanın da etkili olacağı bildirildi.
BALIKESİR
Balıkesir'de de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili oldu.
Sabah saatlerinde orta seviyede toz taşınımının etkili olduğu kent merkezinde bu nedenle araçların üzeri tozla kaplandı.
Görüş mesafesinin yer yer düştüğü, fırtınanın etkili olduğu Balıkesir'de, çamur şeklinde yağış da bekleniyor.
Toz taşınımının 12 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği öngörülüyor.
BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK
Çöl tozu taşımının İzmir'in yanı sıra Aydın, Manisa ve Çanakkale illerinde yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
İZMİR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde İzmir'de çöl tozu etkili oldu.
Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, kentte görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu.
Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde sabah görüş mesafesi azaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte çöl tozunun taşımının yanı sıra fırtınanın da etkili olacağı bildirildi.
BALIKESİR
Balıkesir'de de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili oldu.
Sabah saatlerinde orta seviyede toz taşınımının etkili olduğu kent merkezinde bu nedenle araçların üzeri tozla kaplandı.
Görüş mesafesinin yer yer düştüğü, fırtınanın etkili olduğu Balıkesir'de, çamur şeklinde yağış da bekleniyor.
Toz taşınımının 12 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği öngörülüyor.
BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK
Çöl tozu taşımının İzmir'in yanı sıra Aydın, Manisa ve Çanakkale illerinde yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.